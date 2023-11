"Rak nie był zainteresowany naszymi planami"

Czułam, że ta książka jest ostatnią nicią, która łączy mnie z ojcem. Spędzałam dnie, wspominając go, starając się uchwycić to, jakim był człowiekiem. Skończenie książki oznaczało pogodzenie się z tym, że naprawdę go nie ma - mówi tvn24.pl niemiecka pisarka Zsuzsa Bánk.