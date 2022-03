"Nasz bohater, Moskale się go boją. Wowa zawsze przynosił nam szczęście"

Anglicy porównują Wołodymyra Zełenskiego do Winstona Churchilla, Amerykanie ostrzegają, że na jego życie dybie w Kijowie 400 rosyjskich dywersantów. On sam żartuje, że nie pije tyle co Churchill, i pyta, dlaczego Władimir Putin boi się z nim rozmawiać. - W nocy wymienialiśmy SMS-y. Pisał, że trzeba walczyć. Tak robimy - mówi tvn24.pl Aleksander Pikalov, przyjaciel prezydenta Ukrainy.