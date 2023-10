Mówił: uniknięcie wciągnięcia NATO do wojny to stawka, o którą gramy. "Zaufanie jest sprawą fundamentalną"

To nie jest przypadek. Wspomniany Steve Harris to lider, autor większości tekstów i sporej części muzyki wykonywanej przez Iron Maiden. Kolegów z zespołu trzyma raczej twardą ręką, dlatego dorobił się ksywek, takich jak kapitan i starszy sierżant. Teksty Harrisa wielokrotnie opowiadały o historycznych wydarzeniach - wojnach (na przykład "The Trooper"), podbojach ("Run to the Hills"), bitwach ("Aces High"), wodzach ("Alexander the Great"), a nawet filmach wojennych ("Where Eagles Dare", co jest oryginalnym tytułem dzieła, które w polskich kinach wyświetlano jako "Tylko dla orłów").