Putina "różowy obraz świata"

Władimir Oseczkin to znana w Rosji postać, odkąd w 2011 roku założył portal gulagu.net, na którym opisuje nadużycia w rosyjskim więziennictwie i korupcję elit kraju.

Już cztery lata później musiał uciec za granicę w obawie przed aresztowaniem. Mieszka obecnie we Francji. Nie przestał jednak aktywnie działać na rzecz praw człowieka, a ostatnio ujawnił wiadomości, które otrzymał już po rosyjskiej inwazji na Ukrainę – od swoich źródeł z wnętrza rosyjskich służb specjalnych.

Informacje ze środka

O ich ocenę poprosiliśmy ekspertów, w tym między innymi generała Piotra Pytla, który w latach 2014 do 2015 kierował wojskowym kontrwywiadem. Sam biegle mówi po rosyjsku, przed objęciem najwyższych stanowisk czynnie rozpracowywał rosyjskie służby wojskowe.

- Można udawać krytyka (przygotowania i prowadzenia wojny przez Rosję - przyp. red.), by zyskać wiarygodność i dzięki temu skuteczniej manipulować. Ale ja tu nie widzę żadnej manipulacji. W mojej ocenie są to w stu procentach prawdziwe głosy z wnętrza służb – mówi generał Pytel.

Różowy świat Putina

Pierwszy z informatorów Oseczkina to najprawdopodobniej analityk z Federalnej Służby Bezpieczeństwa, czyli rosyjskiego cywilnego kontrwywiadu. Twierdzi on, że decyzję o inwazji na Ukrainę podjął osobiście Władimir Putin i nawet najbliższemu gronu zdradził informacje o niej tak późno, jak to było możliwe.