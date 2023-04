"Poproszę taką, tylko w kolorze khaki". Garnitury Zełenskiego czekają w szafie na zwycięstwo

Koniec "stylu Ze"

"Czy Rosjanie chcą wojny? Bardzo chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, ale odpowiedź zależy od ciebie, obywatelu Federacji Rosyjskiej. Dziękuję za uwagę" - to ostatnie słowa Wołodymyra Zełenskiego, którego Ukraina i świat znały do tej pory. W czarnym garniturze jeszcze rano 24 lutego 2022 roku apelował do Rosjan, aby nie rozpoczynali swojej "operacji specjalnej".