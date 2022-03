Terror i wyniszczenie, czyli co teraz będą robić Rosjanie w Ukrainie

W rozmowie z tvn24.pl generał podkreśla, że nie ma wątpliwości, że Rosjanie na początku chcieli przeprowadzić szybką operację, której głównym celem była zmiana władzy w Ukrainie i doprowadzenie do powołania rządu przyjaznego Rosji. Najeźdźcy działali przy tym na podstawie doświadczeń z Krymu, Donbasu i Gruzji. - Wydawało im się, że ogromna siła armii rosyjskiej, przede wszystkim liczebna, sparaliżuje obrońców i agresor będzie robił, co dla niego najbardziej wygodne. A najbardziej wygodne jest oczywiście wjechać kolumną do miasta, podnieść rosyjską flagę na głównym maszcie i ogłosić, że teraz to jest Rosja - wylicza generał.