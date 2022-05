Adam z 8 b nigdy nie był w Ukrainie, a może mieć traumę wywołaną wojną. I ty też

Lekcja wiedzy o społeczeństwie w ósmej klasie jednej z łódzkich podstawówek. Uczennica cały czas zerka na telefon położony na ławce, choć wszyscy inni muszą mieć je schowane głęboko w plecakach. Co kilka chwil bierze telefon do ręki, wysyła pośpiesznie jakąś wiadomość. Jest przejęta, niezbyt skupiona na samej lekcji.

To on pozwolił jej z niego korzystać. Przed lekcją powiedziała mu, że jej babcia przebywa właśnie w ostrzeliwanym Charkowie. I ona chce do niej pisać, by dodawać jej otuchy, mieć pewność, że jest bezpieczna, pocieszać. Choćby bardzo chciała, nie umie się odciąć od bombardowanego miasta, w którym ciągle wyją syreny. Jest bezpieczna w Polsce, ale setki kilometrów od ukochanej babci, która wciąż doświadcza zagrożenia.