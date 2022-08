Liga Mistrzów znów w Warszawie. "W tych okolicznościach nie potrafię się z tego cieszyć"

- Zagramy w Lidze Mistrzów w Warszawie, bo Polska jest bratnim narodem Ukrainy - zapowiedział w lipcu dyrektor generalny Szachtara Donieck Darijo Srna. - Przyjęli wielu Ukraińców i dużo dla nas zrobili, więc to wyraz naszego szacunku dla Polski - uzasadniał.

Szachtarowi wojna odebrała możliwość gry na własnym stadionie już osiem lat temu. Ostatni mecz na wybudowanej na Euro 2012 arenie klub rozegrał w maju 2014 roku. Wojna w Donbasie zmusiła zespół do wewnętrznego uchodźstwa. Tułaczka zaczęła się od Czerkas. W kolejnym sezonie ze względów bezpieczeństwa Szachtar najpierw przeniósł się do położonego 1200 kilometrów na zachód Lwowa. Później był Charków, by ostatecznie autobus piłkarskich migrantów zaparkował w Kijowie. Tamtejszy Stadion Olimpijski Szachtar dzielił z największym ligowym rywalem - Dynamem.