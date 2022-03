"Spóźnili się na Dziadka Mroza" i teraz grzęzną, ale wciąż są groźni. Co dzieje się poza Kijowem?

Rafał Lesiecki: Panie Generale, uwagę opinii publicznej przyciąga to, co dzieje się wokół Kijowa, i nic w tym dziwnego, stolica zawsze jest najważniejsza. Tymczasem spójrzmy na mapę - na południu Ukraina została odcięta od Morza Azowskiego i straciła część wybrzeża Morza Czarnego. Ruchy Rosjan w rejonie Charkowa mogą wskazywać, że starają się okrążyć armię ukraińską na wschodnim brzegu Dniepru. Czy nie powinniśmy baczniej przyglądać się temu, co dzieje się na południu i wschodzie Ukrainy?

Gen. Stanisław Koziej: Też to zauważyłem. Od początku podejrzewałem, że gdybyśmy patrzyli na tę wojnę wyłącznie z punktu widzenia sztuki wojennej, to aż się prosiło, żeby Rosjanie wyprowadzili uderzenie oskrzydlające na wysokości Charkowa i drugie z południa, aby zamknąć w kotle główne siły ukraińskie zaangażowane w Donbasie.

W ogóle widać różnice w działaniu ugrupowań rosyjskich nacierających z południa, czyli z Krymu, z północy, czyli z Białorusi na Kijów, i z północnego-wschodu, czyli z okolic Charkowa. Obserwując działania, podejrzewam, że celem głównym zgrupowania południowego jest opanowanie jak największego terenu. Prawdopodobnie Rosjanie zamierzają zająć na stałe pomost między Donbasem a Krymem - włączyć go do Rosji lub przejściowo stworzyć jakiś byt polityczny, np. Noworosję, która przez jakiś czas udawałby samodzielność, a potem zostałaby włączona do Rosji. Tych terenów Rosja raczej nie będzie chciała już oddać, tym bardziej że opanowała ważny dla Krymu rejon połączenia Dniepru z Kanałem Północnokrymskim, który dostarcza wodę na półwysep. Dlatego działania frontu południowego są bardzo rozproszone - z Krymu i na zachód, i na północ, i przede wszystkim na wschód, na Donbas. Pytanie tylko, czy mają wystarczające siły, by opanować Odessę przez atak z północnego-wschodu plus desant morski i być może atak z Naddniestrza.