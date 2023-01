Rozdzieliła ich wojna, połączyła muzyka. "Najtrudniejszy był czas pożegnań"

28 lipca w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie wystartowała światowa trasa Ukrainian Freedom Orchestra pod batutą jednej z najwybitniejszych dyrygentek świata Keri-Lynn Wilson, której pradziadkowie przybyli do Kanady z Ukrainy właśnie. To ona wraz z dyrektorem generalnym Metropolitan Opera w Nowym Jorku Peterem Gelbem - prywatnie swoim mężem i jest to ich pierwsza wspólna zawodowa inicjatywa - urzeczywistnili projekt wyjątkowej orkiestry, składającej się z najlepszych ukraińskich muzyków orkiestrowych. 75-osobowy zespół przyjechał do Warszawy 17 lipca i w ciągu 10 dni powstała zupełnie nowa orkiestra, która zagrała łącznie 13 koncertów dla ponad 30 tysięcy widzów. W sekcji skrzypiec znalazło się między innymi małżeństwo Ludwika i Wiktor Iwanowowie.

Znają się ponad 20 lat, mają kilkuletniego syna. Nim spadły pierwsze bomby na Kijów, należeli do prestiżowych orkiestr, od czasu do czasu grali na jednej scenie. Nie zwlekali z decyzją o opuszczeniu domu. Rosyjska inwazja ich rozdzieliła, a dzięki Ukrainian Freedom Orchestra mogli spędzić blisko dwa miesiące razem. Można szybko zorientować się, że łączy ich wzajemna miłość, ale również ogromna pasja do muzyki. A teraz wyjątkowe zaangażowanie w walkę o wolność kraju za pomocą muzyki. Bo jedyne o czym marzą, to powrót do dawnego życia.