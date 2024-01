Wiara i amunicja. Czego Ukraina potrzebuje od Zachodu

Rosyjska inwazja rozpoczęta 24 lutego 2022 roku sprawiła, że wojna w Ukrainie budziła wielkie zainteresowanie społeczeństw i mediów całego świata. Takie regiony jak Ameryka Łacińska, Afryka, Indie i Daleki Wschód dość szybko przestały się oczywiście interesować odległym - z ich perspektywy - konfliktem. Również to tam najłatwiej szerzyła się rosyjska propaganda i dezinformacja. Jednak Europa, szczególnie środkowo-wschodnia, a także Ameryka Północna, dość długo z uwagą śledziły wydarzenia w Ukrainie. Niestety, nawet tu zainteresowanie znacząco spadło po 590 dniach, gdy 7 października 2023 roku Hamas zaatakował Izrael. Od tego czasu w Gazie toczy się wojna, a i na Dalekim Wschodzie, szczególnie wokół Tajwanu, nie brakuje napięć.

- Czy Ukraina przegrała wojnę o uwagę świata? - pytam więc Justynę Gotkowską, wicedyrektorkę Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w Warszawie, gdzie jest także kierowniczką zespołu bezpieczeństwa i obronności. - Uwaga świata może jeszcze do Ukrainy powrócić i może się to stać jeszcze w tym roku - odpowiada.

To jednak nie jest dobra wróżba, raczej ostrzeżenie, bo Gotkowska wyjaśnia, że świat znów zainteresowałby się Ukrainą, gdyby zrealizował się negatywny scenariusz. - Wzrost zainteresowania świata Ukrainą może nastąpić, jeśli Zachód nie będzie w stanie dostarczać Ukrainie amunicji i broni na takim poziomie jak dotychczas. To może doprowadzić do tego, że Ukraińcy nie będą mieli czym się bronić. To z kolei może spowodować, że Rosjanie osiągną militarne korzyści na froncie - przestrzega ekspertka.

Co zależy od dostaw z Zachodu

To, czy taki scenariusz się zrealizuje, zależy przede wszystkim od nas, czyli szeroko rozumianego Zachodu. Dynamika polityczna w Stanach Zjednoczonych, gdzie jesienią odbędą się wybory prezydenckie i do Kongresu, potencjalny brak zwiększenia pomocy ze strony Europy albo zmniejszenie dostaw z USA mogą doprowadzić do tego, że Rosja uzyska przewagę. - To z kolei spowoduje, że będzie społeczny nacisk na władze państw zachodnich, pytanie w jakim kierunku. Czy będzie to nacisk na rozmowy pokojowe Kijowa z Moskwą, czy jednak na mobilizację i zwiększenie dostaw dla Ukrainy? - tłumaczy Gotkowska.

Ambasador Jarosław Guzy w "Jeden na jeden" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Dodaje, że może dojść do sytuacji, gdy jedynym sposobem na wsparcie Ukrainy na odpowiednim poziomie będzie sięganie po zasoby zachodnich sił zbrojnych. - Tego państwa zachodnioeuropejskie unikały w przeciwieństwie do państw wschodniej flanki, w tym Polski, które przekazywały uzbrojenie i sprzęt wojskowy nie tylko z magazynów, ale i z aktywnych jednostek wojskowych - przypomina wicedyrektorka OSW.

Kreml teraz nie chce pokoju

Z drugiej strony ewentualne rozmowy pokojowe mogą zakończyć się fiaskiem, a to za sprawą postawy Kremla. - Rosja w tej chwili czuje swoją siłę i widzi słabość Zachodu oraz ograniczenia Ukrainy. Wydaje się, że na polu walki będzie naciskała na tyle, na ile może. Nie będzie chciała w tej chwili iść na negocjacje pokojowe - przewiduje Gotkowska.

Wiele będzie zależało od sytuacji polityczno-społecznej w Ukrainie i woli walki samych Ukraińców. Jeśli jednak na Zachodzie górę wezmą zwolennicy rozmów pokojowych z Rosją, to warunki stawiane przez Moskwę mogą być bardzo niekorzystne. Zdaniem Gotkowskiej Władimir Putin prawdopodobnie zażąda uznania zdobyczy terytorialnych i podporządkowania tak okrojonej Ukrainy w ramach rosyjskiej strefy wpływów, zmiany rządu w Kijowie oraz obietnicy nieprzyjmowania Ukrainy do NATO.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na początku 2024 roku był z wizytą na Łotwie TOMS KALNINS/PAP/EPA

Tak niekorzystna dla Zachodu perspektywa może - zdaniem naszej rozmówczyni - paradoksalnie sprawić, że partnerzy Kijowa jednak się zmobilizują i dojdą do wniosku, że lepiej dostarczać Ukrainie broń i amunicję w takich ilościach, jakie są potrzebne.

Blokada pieniędzy - trumpiści...

Tymczasem przeciągają się negocjacje dotyczące pomocy finansowej dla Ukrainy. Chodzi o dwa pakiety wsparcia. Z jednej strony to pomoc Unii Europejskiej w wysokości 50 miliardów euro, która ma pójść na funkcjonowanie cywilnej części państwa ukraińskiego. Z drugiej strony na stole jest pakiet wsparcia z USA. W październiku 2023 roku prezydent Joe Biden ogłosił, że chce zwiększyć planowaną kwotę do 60 miliardów dolarów, w tym 46 mld na broń i amunicję. Część z tych środków trafi do przemysłu amerykańskiego - na produkcję dla Ukrainy lub na uzupełnienie amerykańskich zapasów, które w międzyczasie wysłano Kijowowi.