Co się dzieje z ukraińską kontrofensywą?

Ukraińska kontrofensywa do tej pory nie osiągnęła spektakularnego sukcesu. Mimo dostaw uzbrojenia, amunicji i sprzętu z Zachodu Ukraińcy nie wyzwalają znaczących terytoriów zajętych przez Rosjan w pierwszych tygodniach inwazji rozpoczętej 24 lutego 2022 roku. Żeby zrozumieć, co teraz, po ponad 520 dniach, dzieje się na froncie, trzeba - chociaż w skrócie - przypomnieć przebieg działań wojennych. Obie strony wyciągają bowiem wnioski ze zmagań, zmieniają taktykę i strategię, sięgają po nowe środki itd.

Wojna rosyjsko-ukraińska trwa już dziesiąty rok. Na początku 2014 roku Rosja najpierw bezkrwawo zajęła Półwysep Krymski, w czym dopomogły tak zwane zielone ludziki, czyli rosyjscy żołnierze bez emblematów przynależności państwowej, za to korzystający z garnizonów rosyjskiej Floty Czarnomorskiej – mimo niepodległości Ukrainy wciąż rozsianych na półwyspie. Następnie, już w sposób krwawy, Moskwa zaczęła wyrywać Kijowowi kolejne części przemysłowego zagłębia Donbasu, czyli ukraińskie południowo-wschodnie obwody (odpowiedniki województw) doniecki i ługański. Rosja i będące jej marionetkami dwie utworzone "republiki ludowe" - doniecka i ługańska - nigdy nie zajęły terytoriów obu obwodów w całości, a walki w regionie w zasadniczy sposób uspokoiły się w pierwszej połowie roku 2015. Później mieliśmy po obu stronach zabitych i rannych, ale intensywność działań znacząco spadła, a sama wojna zeszła z nagłówków mediów europejskich i polskich, co nie oznacza, że się nie toczyła. Siły zbrojne Ukrainy, w 2014 roku znajdujące się w stanie zaawansowanego rozkładu, w kolejnych latach znacząco okrzepły i się wzmocniły.

Dopiero w 2021 roku Rosja zaczęła ponownie gromadzić przy granicy z Ukrainą swoje wojska. Wykorzystała do tego zarówno własne ziemie, zajęte kosztem Ukrainy Krym i część Donbasu, jak i terytorium Białorusi, rządzonej od 1994 roku przez Alaksandra Łukaszenkę. Kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone uważają, że dyktator z Mińska w 2020 roku przegrał wybory prezydenckie. Potem sprawnie spacyfikował protesty przeciwko fałszerstwom nad urnami, ale stał się jeszcze bardziej uzależniony od Moskwy.

24 lutego 2022 roku Ukraina została zaatakowana z wielu stron. Jeśli chcemy zrozumieć, co dzieje się obecnie, to cztery kierunki zasługują na wyróżnienie.

Po pierwsze, w lutym 2022 roku wojska rosyjskie z terytorium Białorusi ruszyły na Kijów od północy najkrótszą możliwą drogą.

Po drugie, również z terytorium Rosji rozpoczęło się natarcie na Kijów. Tutaj napastnicy zajęli znaczną część obwodu charkowskiego, chociaż sam Charków cały czas pozostał w rękach obrońców. Atak na Kijów wspierał desant z powietrza na lotnisko w Hostomelu na przedmieściach stolicy.

Po trzecie, Rosjanom, nacierającym z Krymu, udało się przekroczyć dolny Dniepr, jedną z największych rzek Europy, i zająć prawie 300-tysięczne miasto Chersoń, jedyną stolicę obwodu, jaka wpadła w ich ręce.

Po czwarte, i to będzie dla dalszej części tekstu kluczowe, Rosjanom udało się wyrąbać lądowe połącznie z Krymem, po drodze zmuszając Ukraińców do kapitulacji w Mariupolu, gdzie ostatnią redutą był kombinat metalurgiczny Azowstal. W efekcie Rosjanie mogą dostać się na półwysep nie tylko drogą morską i otwartym w 2018 roku mostem Krymskim nad Cieśniną Kerczeńską. Od wiosny 2022 r. mają też drogę wzdłuż północnego wybrzeża Morza Azowskiego.

Rosjanie mogą się dostać na Krym nie tylko drogą morską lub mostem Krymskim, ale też przez Mariupol GOOGLE MAPS / tvn24.pl

Najpierw rajd, potem zmiana strategii

Ta pierwsza faza inwazji z 2022 r. nosiła cechy nie tyle wojny na pełną skalę, co operacji specjalnej, która zmierzała - w czasie liczonym w dniach - do obalenia rządu w Kijowie i zainstalowania w jego miejsce nowego reżimu, który chodziłby na pasku Moskwy. Tyle że wbrew kremlowskim kalkulacjom Ukraińcy stawili skuteczny opór, a sami Rosjanie popełnili wiele błędów.

Już wiosną 2022 r. Moskwa zdała sobie sprawę, że Kijów nie zostanie zdobyty ani nawet otoczony. Zatem wojska rosyjskie wycofały się z terytorium Ukrainy na kierunku białoruskim. Główny ciężar walk przeniósł się wtedy znów na Donbas, szczególnie rejon Siewierodoniecka i Lisiczańska. Tędy agresorzy starali się okrążyć wojska ukraińskie w całym regionie. To już nie był szybki rajd czołgów, bojowych wozów piechoty i transporterów opancerzonych. Tym razem główną rolę odgrywał zmasowany ostrzał artyleryjski, można by powiedzieć – klasyczny sposób prowadzenia wojny przez Rosjan. Ukraińcom, którzy rzucili do walki pierwsze otrzymane z Zachodu działa i wyrzutnie rakiet, udało się jednak skutecznie uderzyć w rosyjskie magazyny amunicji i w efekcie zdezorganizować pracę artylerii wroga. Rosjanie w końcu zdobyli Siewierodonieck, ale nie udało się to, do czego tak naprawdę dążyli, czyli rozbicie ukraińskich wojsk.

Latem 2022 roku Ukraińcy zaczęli naciskać na kierunku chersońskim, szukając luki w rosyjskiej obronie. Ta próba kontrofensywy na początku nie była udana, ale spowodowała, że Rosjanie przerzucili w okolice Chersonia wojsko z innych odcinków frontu. Z tego powodu Moskwa zbyt osłabiła odcinek w okolicach Charkowa, 1,5-milionowego miasta położonego około 30 kilometrów od granicy z Rosją, przed wojną głównego ośrodka produkcji i remontów ukraińskich czołgów.

W okolicy Charkowa pozostały głównie jednostki Rosgwardii, służby, którą można porównać do dawnego polskiego ZOMO, tyle że na sterydach. Owszem, rosyjscy gwardziści dysponują typowo wojskowym uzbrojeniem, jak kołowe transportery opancerzone, a jakaś część ich szkolenia stanowi przygotowanie do walki z "prawdziwym" wojskiem. Niemniej w DNA tej formacji jest przede wszystkim pałowanie bezbronnych cywilów. Nic zatem dziwnego, że we wrześniu 2022 roku pod Charkowem jednostki Rosgwardii i wojska z separatystycznych "republik" nie wytrzymały naporu ukraińskich żołnierzy.

Wyzwolenie obwodu charkowskiego to było pierwsze spektakularne ukraińskie zwycięstwo od początku inwazji. W Polsce i na Zachodzie zwróciło uwagę opinii publicznej, stając się dla niej punktem odniesienia, z którym dziś porównujemy obecną ukraińską kontrofensywę.

Drugim ważnym, choć nie tak spektakularnym zwycięstwem Ukrainy, było odzyskanie Chersonia. Rosjanom nie udało się przygotować obrony tego miasta, Ukraińcom zaś udało się znaleźć słabe punkty. Zatem w listopadzie 2022 r. okupanci opuścili miasto i jego okolice po zachodniej stronie rzeki. Uporządkowany odwrót praktycznie bez strat oraz utrzymanie wschodniego brzegu rzeki, a więc także połączenia lądowego z Krymem, były sukcesem Moskwy. Z kolei odzyskanie miasta i okolic bez znaczących zniszczeń w infrastrukturze było sukcesem Kijowa.

Co robiło rosyjskie wojsko, gdy trwała rzeź wagnerowców pod Bachmutem

Tak mniej więcej kształtowała się linia frontu na przełomie 2022 i 2023 roku. Do tego czasu państwa Zachodu zasadniczo przekonały się, że należy wspierać Ukrainę dostawami uzbrojenia, amunicji i sprzętu wojskowego zachodniej produkcji. Z punktu widzenia defensywy najważniejsze okazały się systemy obrony powietrznej średniego i krótkiego zasięgu, w tym amerykańskie Patrioty. Z punktu widzenia przyszłej ukraińskiej kontrofensywy ważne było to, że ruszyły dostawy czołgów, bojowych wozów piechoty i kołowych transporterów opancerzonych zachodniej konstrukcji. Nie da się też przecenić systemów artylerii lufowej i rakietowej NATO-wskich kalibrów, które już od wiosny 2022 roku dostarczane są Ukrainie wraz z amunicją.

Zimą i wiosną 2023 r. Rosjanie prowadzili działania ofensywne praktycznie tylko w rejonie Bachmutu, przed inwazją 70-tysięcznego miasta. W maju Bachmut udało się zająć siłami tak zwanej Grupy Wagnera, najemniczej formacji kierowanej przez Jewgienija Prigożyna. W jej szeregach pozycje ukraińskie szturmowali więźniowie uwolnieni z zakładów karnych. Ginęli masowo, ale w miejsce poległych przychodzili kolejni.

W tym czasie na innych odcinkach frontu regularna armia rosyjska zajmowała się głównie budową sieci umocnień polowych, pól minowych, zarówno przeciwpiechotnych, jak i przeciwpancernych, a także innych zapór przeciwko czołgom i pojazdom opancerzonym. To nie jest jedna linia obrony. Za tą pierwszą zwykle przygotowano drugą, a często także i trzecią pozycję obronną. Jeszcze do tego wrócimy, bo to kluczowe dla obecnych wydarzeń.

Dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Zachodu, szkolenie ukraińskich wojsk, także poza terytorium Ukrainy, w tym w Polsce, sprawiły, że od przełomu 2022 i 2023 roku głośno zaczęto mówić o przyszłej ukraińskiej kontrofensywie. Jednocześnie rosło oczekiwanie opinii publicznej, że Ukraińcy, którzy tak znakomicie poradzili sobie pod Kijowem, Charkowem i Chersoniem, teraz – lepiej uzbrojeni – łatwo pogonią Rosjan i odzyskają zajęte tereny, najlepiej łącznie z Krymem. Nic takiego na razie się nie stało, mimo że w międzyczasie mieliśmy publiczne spory w rosyjskim dowództwie, których kulminacją był rajd Grupy Wagnera na Moskwę.

Tymczasem pierwsze doniesienia, że Ukraina ruszyła do ataku, usłyszeliśmy w pierwszej połowie czerwca, zaś w ubiegłym tygodniu mogliśmy w zachodniej prasie przeczytać, że zaczęła się druga faza kontrofensywy.

Dlaczego tak się dzieje, zapytaliśmy trzech emerytowanych polskich generałów. Każdy z nich jest oficerem innej specjalności, każdy u szczytu kariery odpowiadał za inną sferę sił zbrojnych.