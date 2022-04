Rosja napadła na "spichlerz świata". Komu grozi klęska głodu, a gdzie wzrosną ceny?

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przewiduje, że z powodu inwazji od 20 do 30 procent obszarów uprawnych w Ukrainie nie zostanie obsadzonych w tym roku . Dodaje, że "nagłe i gwałtowne ograniczenie eksportu zbóż i nasion słonecznika przez te dwa kraje tylko częściowo zostanie zrekompensowane alternatywnymi źródłami w sezonie 2022/23".

Według FAO "globalna luka podaży może podnieść ceny żywności i pasz o od 8 do 22 procent powyżej ich już i tak podwyższonego poziomu". Symulacje organizacji zakładają, że w najgorszym scenariuszu liczba niedożywionych ludzi może wzrosnąć o 8 do 13 milionów w latach 2022/23.

Klęska głodu w Afryce i na Bliskim Wschodzie?

- Nie można wykluczyć takiego scenariusza. To może być scenariusz polityczny - prezydent Rosji Władimir Putin może chcieć destabilizować sytuację na świecie poprzez wstrzymanie eksportu zboża - zaznacza dr Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole.

Po czym dodaje: - Pamiętajmy, co się działo kilka lat temu, kiedy wybuchła Arabska Wiosna Ludów. Jedną z jej przyczyn były wysokie ceny zbóż i obecnie też mamy do czynienia z silnym wzrostem. A w skrajnym scenariuszu może się okazać, że to nie koniec wzrostów.