Barbarzyństwo i głupota, czyli dlaczego nad Ukrainą rosyjskie lotnictwo działa tak jak w Syrii

Choć w pierwszym dniu inwazji, 24 lutego, Rosjanie uderzyli na ukraińskie lotniska, radary i punkty dowodzenia, to - jak się później okazało - nie udało im się całkowicie wyeliminować ukraińskiego lotnictwa. - Dziwi mnie to, bo według teorii i praktyki, nie tylko rosyjskiej, na początku należy zniszczyć oczy, uszy i mózg przeciwnika - punkty kierowania, punkty dowodzenia, radary, lotniska, dzięki temu uziemić przeciwnika i uzyskać przewagę lub panowanie w powietrzu w skali pełnej lub lokalnej. Rosjanie też tak powinni byli zrobić, tylko pytanie - tego nie wiemy do końca - czy nie zrobili tego, czy też zrobili to, tylko nieskutecznie - zastanawia się generał.