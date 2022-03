Ukraina zaatakowana przez Rosję. Jakie błędy popełnili Rosjanie?

Rosyjskie błędy polityczne i gospodarcze

Generał Cieniuch w pierwszej kolejności zwraca uwagę na błędy polityczne i gospodarcze Kremla. - Dokonano złej oceny sytuacji politycznej w Ukrainie, znaleziono wystarczającą liczbę powodów do podjęcia decyzji o agresji, prawdopodobnie dlatego, że do decydentów docierają informacje, których oni oczekują, a nie takie, które są prawdziwe. Na podstawie takich informacji trudno podejmować dobre decyzje - wskazuje były szef Sztabu Generalnego WP.

Kreml - dodaje generał - nie przewidział także połączonej reakcji państw demokratycznych w sferze ekonomicznej. - Rosjanie nie zakładali, że Zachód i jego sprzymierzeńcy, tacy jak Japonia i Australia, będą w stanie się porozumieć, że sankcje gospodarcze będą tak zgodne i tak głębokie. Wraz z upływem czasu to będzie negatywnie działać na Rosję. Oligarchowie już to odczuli, myślę, że wkrótce odczują to zwykli Rosjanie - ocenia gen. Cieniuch.