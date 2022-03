Artyleria, czyli "bóg wojny". "Ukraińcy wiedzą, jak strzelać do nacierających rosyjskich kolumn"

Walczące w Ukrainie strony korzystają z podobnego sprzętu artyleryjskiego, wywodzącego się jeszcze z czasów Związku Sowieckiego. To zarówno artyleria rakietowa, jak i artyleria lufowa, czyli klasyczne działa. Wśród artylerii rakietowej obie strony dysponują wyrzutniami różnego kalibru na podwoziu samochodów ciężarowych, na przykład BM-21 Grad, BM-27 Uragan i BM-30 Smiercz. Są one w stanie wystrzelić od kilkunastu do kilkudziesięciu pocisków w jednej salwie, przez co za ich pomocą raczej nie celuje się w konkretny obiekt, lecz w pewien obszar, na przykład rejon koncentracji sił przeciwnika. Największy zasięg po stronie ukraińskiej mają operacyjno-taktyczne systemy rakietowe Toczka-U, pamiętające lata 80. XX wieku, po stronie rosyjskiej - nowsze systemy Iskander. Są one na tyle duże, że na wyrzutni mieści się jedna (Toczka) lub dwie rakiety (Iskander).