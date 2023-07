"Albo wyjadą, albo to wybuchnie". Niebezpieczne odpady z produkcji trotylu na kolejnych składowiskach

To historia podobna do setek innych w Polsce. Odpady zgromadzone w beczkach i 1000-litrowych zbiornikach nazywanych mauzerami zalegają w hali i na placu przed budynkiem. W powietrzu czuć silny, toksyczny zapach, a w hali wypełnionej po sufit zbiornikami nie da się swobodnie oddychać. Niecałe 100 metrów od porzuconych chemikaliów mieszkają ludzie.

Mauzery jak z telewizji

Zarządca nieruchomości i pełnomocnik właścicielki terenu Wojciech Stańko oglądał reportaż TVN24 "Wody czerwone" i w telewizji rozpoznał zbiorniki bliźniaczo podobne do tych, które zalegają na zarządzanym przez niego terenie. I zaalarmował dziennikarzy.

Przez kilka lat prowadził tam firmę zajmującą się oczyszczaniem etanolu. W 2015 r. wyprowadził się na północ Polski, a halę wynajął firmie Craft Chemical Group sp. z.o.o, posiadającej zgodę na przetwarzanie i transport odpadów. W 2020 roku spółka zaczęła zwozić do hali i na plac w Rojkowie setki zbiorników z chemikaliami, a jej właściciele przestali płacić czynsz zarządcy terenu. Stańko nie mógł dostać się do nieruchomości, którą im wynajął. Ostatnie zbiorniki z niebezpiecznymi odpadami trafiły tam w listopadzie 2021 roku i leżą do dzisiaj. Osoby zarządzające Craft Chemical Group sp z.o.o zniknęły.