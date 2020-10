Znowu mu się udało

Ma wszystko: miliardy na koncie, Tycjana w salonie, medialne imperium. Miał: klub piłkarski, swoją partię. Był premierem, jest eurodeputowanym. Włosi go pokochali mimo krążących opowieści o jego nocach bunga-bunga, zarzutów łapówkarskich i oskarżeniach o seks z nieletnią. Co mógł powiedzieć uśmiechnięty Silvio Berlusconi po wyjściu ze szpitala, gdzie trafił po zakażeniu koronawirusem? "Znowu mi się udało". Jak on to robi?