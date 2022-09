"Mają bardzo wielką ochotę zagłosować na 'dobrą zmianę'". Meloni mówi o "lobby LGBT" i budowaniu murów

Włoski wyborca potrzebuje kogoś, kto powie: damy radę, my wasze problemy rozwiążemy bezboleśnie, bo one wynikają po prostu z szaleństwa i złodziejstwa lewackich eurokratów - ocenia italianista Piotr Podemski. I to słyszy. Od Giorgii Meloni. Tę słynącą z przemówień, po których schodzi ze sceny zachrypnięta, 45-letnią rzymiankę dzieli krok od fotela szefa rządu. Ma być pierwszą kobietą, która na nim zasiądzie. Jaka jest? Krewka, konkretna, konserwatywna do bólu: walczy z "lobby LGBT", a w sprawie nielegalnych imigrantów mówi: "jeśli trzeba, zbudujemy mury".