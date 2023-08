Lód płynący ulicą, fioletowe słońce. "My tu na Sycylii wiemy, czym jest ukrop"

- Widzieliście kiedyś fioletowe słońce? - pyta dziennikarz włoskiej "Repubbliki". Są miejsca, w których ono powoli staje się normą. A my powinniśmy zacząć się przyzwyczajać do widoku ulicy, po której płynie rzeka pełna lodu, do tego, że lotnisko jest zamknięte, bo płonie teren przy pasie startowym albo do tego, że nie ma prądu, bo stopiły się kable biegnące pod asfaltem.