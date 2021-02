Jedno zdjęcie, dwie blizny. Czy mężczyzna z okładki magazynu to Mauro, porwany 43 lata temu?

- Jaki był? Bardzo bystry i ruchliwy, nie mógł usiedzieć w jednym miejscu. To zawsze on wychodził z inicjatywą i wymyślał nam kolejne przygody – opowiada mi Antonio Romano, starszy brat Maura. Z południowej Apulii, samego końca obcasa Włoch, on sam wyjechał już dawno. Przeprowadził się do Genewy, założył tam rodzinę. Ale to wspomnienie gorącego lata w małym Racale prześladuje go do dziś.