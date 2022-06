Przyniósł na policję rękę i pożałował. Omerta zwyciężyła z prawdą. "Duchy z Portopalo"

W pierwszych dniach stycznia zaczęli wyławiać z wody dziwne "skarby". Buty, spodnie, koszule. "Ludzie zaczęli też gadać, że wyciągają w sieciach tuńczyki. To było jeszcze dziwniejsze. Tuńczyki? Przecież nie wyciąga się ich włokiem dennym [rodzaj sieci do połowu ryb, którą ciągnie się blisko dna - red]. Na początku nie rozumiałem, o co im chodzi. Pojąłem dopiero po kilku dniach" - wspominał po latach Salvatore Lupo, który jako jedyny z miejscowych rybaków odważył się opowiedzieć mediom prawdziwą historię "Duchów z Portopalo".

To nie były tuńczyki, a fragmenty ludzkich ciał. Przez cztery lata traktowane jak odpady, niechciany ciężar, który po wrzuceniu do wody uparcie wraca na powierzchnię. - Wyławiali je z wody, po czym wrzucali to wszystko z powrotem do morza - mówi mi Giovanni Maria Bellu, dziennikarz, autor książki "Duchy z Portopalo".