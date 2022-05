Shore o Putinie: Człowiek owładnięty manią chluby i zabijania. Nie ma ani hamulców, ani granic

Bez Putina do tej wojny by nie doszło. I z tego powodu jest to jego wojna - tłumaczy prof. Marci Shore, wykładowczyni na Uniwersytecie Yale, autorka książek historycznych, żona profesora Timothy’ego Snydera w "Rozmowach polsko-niepolskich". Dodaje jednak, że to także wojna zwykłych Rosjan: - To nie Putin zabija Ukraińców. To nie on do nich strzela. To nie on maszeruje ulicami rosyjskich miast i wspiera bombardowania Ukrainy. To robią zwykli Rosjanie.