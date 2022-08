"Najważniejsza walka w życiu. Przeciwko Putinowi". Bracia Kliczkowie zostają w Kijowie

Witalij jest wzburzony. Nie gryzie się w język, nie w tej sprawie. - Oni strzelają do dzieci. Do kobiet. Do cywilów. W imię czego? Z jakiego powodu? - mówi australijskiemu dziennikarzowi, oprowadzając go po Kijowie. Na sobie ma mundur i kuloodporną kamizelkę.