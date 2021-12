Homofob nie zobaczy pary jednopłciowej, wojujący ateista - kościoła. Co może nas czekać w Metawersum

Firma Magic Leap zasłynęła produkcją podobnych spektakli. Miały one pokazywać rzeczywistość widzianą za pomocą tworzonych przez nią okularów. Na jednej z prezentacji gracz walczy z robotami atakującymi spomiędzy rzeczywistych mebli biurowych. Na innej użytkownik po przebudzeniu sprawdza wiadomości, prognozę pogody, kursy akcji i kupuje buty bez wstawania z łóżka. To akurat norma dla większości użytkowników smartfona, ale tutaj wszystkie okienka wyskakują bezpośrednio w jego polu widzenia. Wszyscy wiemy, że zapatrzenie się w smartfona sprzyja na przykład potknięciu się - wyobraźmy sobie teraz, co działoby się, gdyby wiadomości znienacka wyskakiwały wprost przed nami.