Fundator i prezes milczą, wiceprezes zarzuca kłamstwo posłankom. Co Megafon ma wspólnego z edukacją?

Co zrobiło takie wrażenie na ministrze edukacji, skoro powołani przez niego eksperci opiniujący wniosek fundacji, byli wyjątkowo krytyczni? Nie wiemy, czy były to nazwisko fundatora - prawnika z Kancelarii Prezydenta albo nazwisko prezesa, byłego prawnika z Kancelarii Prezydenta.

Do nich jeszcze wrócimy.

Każdy podpunkt oceniony negatywnie

Fundacja na rzecz Wspólnych Spraw "Megafon" wnioskowała o 4,8 miliona złotych. Eksperci MEiN oceniający wniosek byli krytyczni. Stwierdzili, że fundacja nie wykazała wystarczająco "znaczenia tej inwestycji dla polityki oświatowej państwa". Uznali też, że wnioskowane środki nie są adekwatne do zakresu planowanych prac.

Komisja wskazała m.in., że fundacja nie ma wystarczającego potencjału instytucjonalnego oraz że "w szeregu realizowanych projektów niewielki fragment swojej działalności poświęca na rzecz wspierania systemu oświaty i wychowania. Jego działania skierowane są bardziej na pomoc innym grupom społecznym niż tych objętych systemem oświaty". Eksperci napisali też, że "wnioskowana inwestycja w dużej części odbiega od ram niniejszego programu". Co więcej, wnioskodawca, czyli fundacja Megafon, nie przedstawił operatu szacunkowego nieruchomości. Innymi słowy komisja nie miała podstaw, by ocenić, czy 4,5 miliona za taki dom to adekwatna cena.