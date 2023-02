(Nie)transparentna jak dotacja od ministra Czarnka. Dziesiątki pytań o 170 milionów złotych bez odpowiedzi

Gdy 2 lutego 2023 roku, tuż po pierwszych publikacjach tvn24.pl o programie nazwanym przez nas Willa plus dziennikarze zapytali premiera Mateusza Morawieckiego , czy nie planuje dymisji ministra edukacji Przemysława Czarnka, ten odrzekł, że zamierza mu podziękować. Za co? "Że stara się według bardzo jasnych, transparentnych i obowiązujących wszystkich kryteriów, wspomagać różne organizacje pozarządowe" - oznajmił szef rządu.

W podobnym tonie wypowiadał się też prezydent Andrzej Duda , który 4 lutego przekonywał w Zakopanem: "To są fundusze, które, jak rozumiem, zawsze były. Były przekazywane do różnych organizacji zawsze".

I w bliskich sobie mediach z uśmiechem odmieniał "transparentność" przez wszystkie przypadki. Mógł też liczyć na wsparcie polityków PiS. Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki pytany przez reporterów w Sejmie o to, kto decyduje o tym, że organizacja jest "patriotyczna" i może dostać dotację, odparł: "To rzuca się w oczy. Patriotyczne organizacje są patriotyczne. (...) Kryteria są dosyć oczywiste". "Albo ktoś służy Polsce, albo jej szkodzi" - dodał.

Za to w czasie prac nad materiałami na temat dotacji ministerialni urzędnicy chętnie zaczepiali nas lub krytykowali w mediach społecznościowych, np. zarzucając, że przez nas organizacje pozarządowe są hejtowane, ale do rzeczowych pytań się nie odnosili.

Pytamy jako dziennikarze i zgodnie z Prawem prasowym powinniśmy otrzymać odpowiedzi od organów państwowych "bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.". Tak się często nie dzieje, więc - w imieniu naszych widzów i czytelników - nierzadko sięgamy wprost po ustawę o dostępie do informacji publicznej. Odpowiedź na pytanie w tym trybie powinna przyjść również bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Instytucja państwowa może poprosić o wydłużenie terminu, podając powód i wskazując nową datę odpowiedzi. Jeśli terminu nie dotrzyma albo odpowiedzi odmówi - możemy zaskarżyć to w sądzie administracyjnym. To uprawnienie zwykle zwiększa szansę na odpowiedź, bo instytucje wolą odpowiedzieć niż spotykać się w sądzie. Jednak przypadek Willi plus, pokazuje, że nawet tego rodzaju straszak niekiedy nie wystarczy, by uzyskać odpowiedzi ważne dla obywateli bez sięgania po instrumenty prawne.