Willa plus. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie dotacji ministra Czarnka

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie programu grantowego willa plus. Bada, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień i działania funkcjonariusza publicznego na szkodę interesu publicznego. A my sprawdzamy, co z - uznanymi przez NIK za nielegalne - dotacjami ministra Czarnka na kwotę 6 mln zł między innymi dla Fundacji Wolność i Demokracja założonej przez ministra Michała Dworczyka.