- Te pieniądze nie trafiały do osób fizycznych, tylko do fundacji, stowarzyszeń, organizacji działających na podstawie przepisów prawa i swoich statutów - mówił Polskiej Agencji Prasowej 3 lutego 2023 r. Wojciech Kondrat, ówczesny dyrektor Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji MEiN oraz pełnomocnik ministra Przemysława Czarnka ds. inicjatyw społecznych. Pytano go wtedy o program "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania", potocznie zwany willą plus.