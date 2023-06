Willa plus. Ministerstwo bije się w pierś. "Pomyłka". Co teraz, skoro muzeum już kupiło łoże i tron?

"Działaniem nielegalnym" Najwyższa Izba Kontroli określiła trzy dotacje - łącznie na 6 mln zł - przyznane przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w programie willa plus. Przedstawiciele resortu potwierdzili, że dwa z trzech kwestionowanych dofinansowań wypłacono "przez pomyłkę".

Chodzi o środki przyznane Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego (milion zł dotacji) oraz Muzeum Regionalnemu w Kutnie (500 tys. zł), które nie miały prawa startować w konkursie, bo nie zajmowały się oświatą. Jako instytucje kultury - zdaniem NIK - nie były w ogóle uprawnione do udziału w programie.

Żaryn zwraca pieniądze z willi plus

Już podczas kontroli NIK urzędnicy MEiN zorientowali się, że popełnili błąd. "Dyrektor DPI [Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji - red.] oświadczył, że w styczniu 2023 r. podczas ponownej analizy treści wniosku Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego stwierdzono, że jako instytucja kultury niesłusznie został on zaliczony do katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w ww. programie. W związku z powyższym przygotowano projekt porozumienia rozwiązującego umowę dotacyjną" - czytamy w Informacji pokontrolnej przedłożonej przez NIK w Sejmie.