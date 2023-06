Prezes "Dumnych z Elbląga" mieszka w posiadłości kupionej za 2 mln zł od ministra Czarnka. Mamy nagrania z kontroli

Jest 22 czerwca, Monika Falej przeprowadza kontrolę poselską w nieruchomości Fundacji "Dumni z Elbląga" w Karczowiskach Górnych (woj. warmińsko-mazurskie). Nieruchomość fundacja kupiła za ponad 2 mln zł dotacji z programu willa plus.

Tak nazwaliśmy program, w którym minister Czarnek rozdzielił 40 milionów złotych między wybrane organizacje pozarządowe. Formalnie nazwa programu to "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania". Faktycznie organizacje, które minister Czarnek nagrodził, mogły za w sumie 40 mln zł kupić, wyremontować lub wyposażyć nieruchomości. Powiązania części fundacji i stowarzyszeń z obozem rządzącym opisaliśmy jako pierwsi - 31 stycznia 2023 roku.

Miejsce, które wybrali Dumni z Elbląga to "dom z duszą o niepowtarzalnym klimacie" o powierzchni 514 m kw. Z "punktem widokowym obrośniętym piękną Wisterią, dwoma stawami i własnym lasem" - czytamy we wniosku do MEiN. Główny budynek powstał jeszcze przed wojną, pierwotnie mieściła się w nim szkoła.