Willa plus. "Każdy kogoś zna, każdy z kimś sypia"

Stowarzyszenie ProBiznes zapowiedziało na sobotę otwarcie Centrum Dzieci i Młodzieży, które powstało w willi we Włocławku kupionej za ponad 700 tysięcy złotych przyznanych przez ministra Czarnka. ProBiznes to organizacja bliska Prawu i Sprawiedliwości. - Ameryki nie odkryliście. Każdy kogoś zna, każdy z kimś sypia. I co z tego? - pyta w rozmowie z tvn24.pl ojciec prezesa stowarzyszenia.