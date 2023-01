Katalog "agencji" nazwanej przez nas na potrzeby tej publikacji "Nieruchomości Czarnek i Wspólnicy", który trzymacie w rękach, to lista willi, budynków, apartamentów i działek budowlanych, które już trafiły lub najpewniej trafią do organizacji powiązanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz do katolickich i prawicowych fundacji. Ich zakup finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Minister Przemysław Czarnek przeznaczył 40 milionów złotych na zakup lub remont nieruchomości w ramach konkursu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania". Pieniądze przyznano na początku listopada 42 organizacjom. Dziś opisujemy 12 pozycji z tej puli, czyli te organizacje, które kupią lub wybudują od zera nieruchomości z publicznych pieniędzy.

To organizacje związane z politykami PiS, urzędnikami państwowymi, Kościołem katolickim, harcerstwem.

Nieruchomości trafią tylko do - jak tłumaczył Przemysław Czarnek 24 stycznia w rozmowie z Onetem - "znakomitych organizacji". - Wszystko jest i będzie zgodnie z prawem - zapewniał minister edukacji i nauki. - A jednostki szkodliwe i lewackie żadnych pieniędzy z MEiN nie otrzymają.

W prezentowanym portfolio uwzględniliśmy nowo nabyte nieruchomości, w których bliskie władzy fundacje i stowarzyszenia będą prowadzić szeroko rozumianą "działalność edukacyjną".

Zakup lokalu czy działki za publiczne pieniądze to dobra inwestycja. Organizacje stają się ich właścicielami, a już po kilku latach (minimum pięciu) będą mogły przeznaczyć opisywane nieruchomości na cele komercyjne. A nawet je sprzedać. Z zyskiem dla sprzedającego lub korzystnie dla kupującego.

Justyna Suchecka-Jadczak i Piotr Szostak o publikacji "Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista" TVN24

Katalog nie powstałby, gdyby wiosną 2022 roku Sejm nie zmienił przepisów oświatowych i nie umożliwił ministrowi Czarnkowi przeprowadzenia tego i kilku innych konkursów. Nigdy dotąd minister edukacji nie fundował w ten sposób siedzib organizacjom pozarządowym.

Minister ogłosił konkursy, ale najpierw wybrał ekspertów, którzy mieli oceniać wnioski, a na koniec zatwierdzał ich wybór.

Katalog jest kontynuacją naszych działań - jesienią prześwietliliśmy fundacje, które zdobyły miliony złotych dofinansowań od MEiN, a dziś możemy Państwu pokazać, na co konkretnie środki zostaną wydane. Od czasu publikacji listy nagrodzonych próbowaliśmy też uzyskać w MEiN - w ramach dostępu do informacji publicznej - treść złożonych wniosków. Resort do dziś nam jej jednak nie przekazał. Niniejsza publikacja jest efektem śledztwa, które przeprowadziliśmy wokół beneficjentów ministra, a także analizy dokumentów, do których w ramach kontroli poselskiej dotarły posłanki Koalicji Obywatelskiej Krystyna Szumilas i Katarzyna Lubnauer. Przeanalizowaliśmy je jako pierwsi.

Wnioski zawierały błędy, były pisane w pośpiechu, część organizacji wnioskowało o już znacznie wcześniej wybrane nieruchomości lub doinwestowanie trwających remontów.

Konkurs zakładał, że kwota dotacji powinna w całości pokryć zakup nieruchomości. Organizacje, które już dopięły wszystkie formalności i podpisały umowy zakupu nieruchomości, w całości wydały na ten cel dofinansowanie. W kilku przypadkach formalności związane z zawieraniem umów trwają.

1.

Prezentowana willa o powierzchni 412 metrów kwadratowych to perła przedwojennego modernizmu, zaprojektowana przez Romualda Gutta, architekta m.in. gmachu Głównego Urzędu Statystycznego czy Muzeum Więzienia Pawiak. Nieruchomość przy ul. Łowickiej na warszawskim Mokotowie liczy 11 pokoi i otacza ją starannie skomponowany ogród będący dziełem Aliny Scholtz-Richert.

W 2009 roku willi przywrócono dawną świetność w oparciu o zalecenia konserwatora zabytków. Budynek wybrany przez Fundację Polska Wielki Projekt wcześniej wynajmowała między innymi ambasada Kanady. W odległości 750 metrów położona jest stacja metra Pole Mokotowskie.

Willa obecnie jest własnością Polskiego Holdingu Nieruchomości - spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa i nadzorowanej przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Jak ustaliła Wirtualna Polska, już w 2014 r. PHN wyceniał nieruchomość na 6 milionów złotych. Teraz sprzedaje ją "okazyjnie" za 5,5 mln - mimo że od tego czasu nieruchomości w Warszawie zdrożały o ponad 50 procent.

Nieruchomość zamierza kupić założona m.in. przez Zbigniewa Krasnodębskiego, europosła PiS, Fundacja Polska Wielki Projekt. Organizuje ona konkurs dla "twórców prawych i sprawiedliwych", w którym przyznawana jest nagroda im. Lecha Kaczyńskiego. MEiN przekaże fundacji na zakup lokalu 5 milionów złotych.

Jak czytamy we wniosku, który fundacja złożyła do MEiN, w skład jej "rady programowej" wchodzą m.in.: wicepremier Piotr Gliński, europosłowie PiS Zdzisław Krasnodębski i Ryszard Legutko, dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia, publicysta Bronisław Wildstein, doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz, były szef MSZ Jacek Czaputowicz i mąż prezes TK Andrzej Przyłębski.

Po tym, jak opisaliśmy sprawę willi przy ulicy Łowickiej 39a, informacja o radzie zniknęła ze strony internetowej fundacji, a minister Czarnek zarzekał się, że "w tej fundacji nie ma żadnej rady programowej".

Dla porządku: lista członków rady programowej była publikowana na stronie fundacji jeszcze 23 listopada 2022 r. w zakładce "Rada Programowa". Ślad tej publikacji możemy znaleźć dzięki wyszukiwarce zmienionych, ale zachowanych w niezależnym archiwum stron.

Dziś na stronie dostępna jest "rada kongresu" Polska Wielki Projekt (to jedno z wydarzeń organizowanych przez fundację). W tożsamym składzie.

Rafał Bochenek o kongresach "Polska Wielki Projekt" TVN24

Walory estetyczne nieruchomości na pewno docenią była prezes Fundacji Polska Wielki Projekt Anna Bielecka (funkcję tę pełniła do kwietnia 2022 r.), architektka, u której odbywają się słynne niedzielne obiady z udziałem Jarosława Kaczyńskiego oraz jej drugi mąż (pierwszym był Czesław Bielecki, kandydat PiS na prezydenta Warszawy) i fundator fundacji Piotr Walkowiak - również architekt.

Fundacja zadeklarowała, że do 2030 roku będzie realizować w nieruchomości działalność opisaną we wniosku. Powstanie tu m.in. Dom Trójmorza - centrum edukacyjne, oświatowe i popularyzatorskie zajmujące się szerzeniem wiedzy, pogłębianiem świadomości oraz promowaniem, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, Polski oraz idei Trójmorza jako projektu będącego polską racją stanu. Później fundacja będzie mogła wykorzystać willę do dowolnych celów, a jeśli zechce - sprzedać ją.

Fundacja przekazała 20 stycznia tvn24.pl, że jest "w trakcie finalizowania zakupu nieruchomości dofinansowanej z dotacji konkursowej".

2.

Drugą pozycję w naszym katalogu zajmuje dom w zabudowie bliźniaczej na warszawskim Żoliborzu. Czteropoziomowa nieruchomość o powierzchni 443 m kw. liczy 10 pokoi i położona jest w kameralnej zielonej okolicy. Adres: Kossaka 12.

Za ministerialne pieniądze chce ją kupić założona przez Michała Dworczyka Fundacja Wolność i Demokracja. W skład jej zarządu wchodzi m.in. Radosław Poraj-Różecki, mąż posłanki PiS i przewodniczącej sejmowej komisji edukacji Mirosławy Stachowiak-Różeckiej.