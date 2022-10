Bileciki do kontroli. Nie ma? Nie zapominamy! Katarzyna dług odsiedziała w areszcie

- To było już po studiach. Pewnego dnia do domu mojej babci przyszli policjanci. Powiedzieli, że szukają wnuczki. Babcia próbowała dowiedzieć się, o co chodzi, ale nie chcieli nic wyjaśnić. Zadzwoniła do mnie. Pomyślałam, że to coś poważnego, więc na drugi dzień poszłam na komisariat. Tam dowiedziałam się, że jestem poszukiwana listem gończym i mam do odbycia karę więzienia za to, że trzy razy w ciągu roku jechałam bez biletu. Zatkało mnie, a potem się nerwowo śmiałam. Nie mieściło mi się to w głowie - mówi Katarzyna.