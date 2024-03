Wielki Projekt, wielka kasa. Jak rządowy instytut rozdawał dotacje? Ujawniamy raport NIK

Raport NIK był gotowy pod koniec grudnia 2023 r. Zakres kontroli to niemal trzy lata - od 1 stycznia 2021 r. do 24 listopada 2023 r. Rządziło wtedy Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantami. W tamtym czasie na czele NIW stał jego pierwszy dyrektor - Wojciech Kaczmarczyk, powołany w 2017 roku przez ówczesnego wicepremiera Piotra Glińskiego.

Piotr Gliński o potrzebach

Przypomnijmy, że to PiS stał za stworzeniem w 2017 roku Narodowego Instytutu Wolności, rządowej instytucji, której ideą jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego oraz wolontariatu i która rokrocznie przyznaje organizacjom pozarządowym z publicznej kasy dziesiątki milionów złotych.

Od powstania NIW media regularnie ujawniały jednak, że publiczne pieniądze trafiały z rządowego instytutu do organizacji kojarzonych ze Zjednoczoną Prawicą i jej politykami (m.in. z Markiem Kuchcińskim, Piotrem Glińskim, Zdzisławem Krasnodębskim, Ryszardem Legutko), nacjonalistycznych (związanych m.in. z Robertem Bąkiewiczem), kościelnych albo działających zaledwie kilka miesięcy.

Do jednej z takich organizacji jeszcze wrócimy.

NIW zarządza kilkoma programami wsparcia - dwa podstawowe, z których do organizacji społecznych trafia najwięcej pieniędzy, to Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (NOWEFIO) i Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO). Co roku w ramach tych programów są organizowane konkursy. Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie chętne organizacje pozarządowe. Jak informuje teraz NIK, w latach 2021-2022 NIW wypłacił wszystkim beneficjentom NOWEFIO blisko 165 mln zł, a PROO - ponad 130 mln zł.