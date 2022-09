"Jej Wysokość Królowa wydała ostatnie tchnienie o godzinie 18.30". Tak chowano brytyjskich monarchów

Zdjęcie: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Królowa Wiktoria zażyczyła sobie, by pochować ją w białej sukni i ślubnym welonie. Procesja składała się z oficerów marynarki wojennej, a trumna monarchini nie była wystawiona na widok publiczny. Ale nie tylko Wiktoria miała specjalne wymagania co do swojego pogrzebu.