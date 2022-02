Elżbieta II. 70 lat służby królowej

Droga do korony

Przygotowania do koronacji Elżbiety trwały rok. Za nadzór nad nimi odpowiedzialny był książę Filip, mąż Elżbiety, który na przewodniczącego Komitetu Koronacyjnego został mianowany wbrew tradycji. Książę Edynburga stał za kilkoma innowacyjnymi wówczas pomysłami. Za największy z nich uważa się propozycję transmisji koronacji w brytyjskich mediach. Dzięki temu do dziś w serwisach streamingowych możemy podziwiać najważniejsze fragmenty z jedenastogodzinnej ceremonii, którą na żywo oglądało ponad 20 milionów telewidzów, po raz pierwszy w historii przewyższając liczebnie słuchaczy radia.

"Wiedzieliśmy, że to będzie popularne, ale nie mogliśmy przewidzieć, że to rozpocznie erę telewizji, a także proces modernizacji monarchii" - czytamy na stronie telewizji BBC. Relacja z koronacji była transmitowana na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych najważniejsze momenty ceremonii obejrzało około 85 milionów ludzi. "Królowa wyraziła na to zgodę, wbrew oficjalnym radom, co pokazało chęć monarchini do podążania z duchem czasu" - pisze na swojej stronie brytyjski nadawca publiczny.