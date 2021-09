Wiele partii, Jedna Rosja. Ważne, żeby nie przedobrzyć

Piątek i sobota to głosowanie przedterminowe, głównym dniem wyborów jest niedziela. Taki system może pracować na korzyść wyborców, jeśli jest stosowany w kraju demokratycznym, jak na przykład w Czechach. Ale w kraju niedemokratycznym taki kalendarz głosowania ułatwia ewentualne fałszerstwa. Kontrola nad urną, do której głosy są wrzucane w piątek czy w sobotę, jest rzeczą dość umowną. Zawsze można dosypać głosów potrzebnych rządzącym albo odjąć te oddane nie na tę partię, co trzeba.

Zeszłoroczny plebiscyt poświęcony zmianom w konstytucji pokazał, jak wygląda przedterminowe głosowanie w Rosji. Urny stanęły na podwórkach, ławkach i w bagażnikach samochodów, noszono je po domach i wożono po wsiach oraz zakładach pracy. Kreml chciał, aby jak najwięcej osób poparło zmiany do ustawy zasadniczej, które pozwalają Władimirowi Putinowi rządzić do 2036 roku.

- Wielodniowa procedura stymuluje zmuszanie do głosowania, co przeczy zasadzie dobrowolności - ogłosili eksperci niezależnej organizacji Gołos. Ale co nie spodobało się ekspertom, spodobało się władzom (oficjalne 78 procent poparcia dla zmian) i w ekspresowym tempie wprowadziły one podobne rozwiązanie w wyborach do parlamentu. Tydzień to jednak przesada, zdecydowano się na trzy dni.