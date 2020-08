Ten polski system badania koronawirusa WHO chce pokazywać na świecie. My już go widzieliśmy

Testy genetyczne (PCR) - polegają na pobraniu wymazu z górnych dróg oddechowych. Są potem one badane w sposób laboratoryjny. Eksperci sprawdzają, czy trzy geny charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem namnażają się w ściśle określony charakterystyczny sposób. Jeśli tak, to znaczy to tyle, że osoba od której pobrano wymaz była w momencie pobrania zakażona. Testy serologiczne (przesiewowe) - polegają na sprawdzeniu, czy w organizmie człowieka wytworzyły się tzw. przeciwciała, czyli czy została wytworzona odporność na koronawirusa. Przeciwciała to - w dużym uproszczeniu - białka, które organizm wytwarza w ramach reakcji obronnej na zagrożenie. Do tych cząstek "przyklejają się" wirusy i są neutralizowane. Efekt - wirus nie atakuje zdrowych komórek organizmu. Człowiek wytwarza jednak przeciwciała dopiero po tym, jak zainfekował się wirusem i świadczą o tym, że organizm się przed nim broni.