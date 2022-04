Człowiek z niebieską wstążką na piersi. Kim jest polityk, który może odsunąć Orbana od władzy?

Węgierski premier Viktor Orban od ponad dekady rozprawia się w parlamentarnym wyścigu z przeciwnikami. Jego partia Fidesz w koalicji z Chrześcijańsko-Demokratyczną Partią Ludową (KDNP) latami zgarniała poparcie około połowy głosujących Węgrów, podczas gdy rozproszona opozycja musiała zadowolić się wynikiem od kilku do co najwyżej dwudziestu kilku procent. Tym samym do dziś trwa niezachwianie 12-letnia era rządów Orbana.