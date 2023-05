Przepis na inflacyjną katastrofę: dosypywanie pustego pieniądza do gospodarki i rozdawnictwo

Ivan Nagy: Tak, szczególnie w sprzedaży detalicznej. Wzrost cen niektórych produktów wynosi od 40 do 50 procent. Gdy idziesz do sklepu spożywczego i kupujesz podstawowe produkty, szybko orientujesz się, że jest ekstremalnie drogo.

Jak popatrzymy na Europę, to zauważymy, że inflacja zaczęła nieco spadać w styczniu lub w lutym. Na Węgrzech dzieje się to z opóźnieniem.

Pięć miesięcy przed wojną mieliśmy już wprowadzone limity na ceny benzyny . Ich już co prawda nie ma, ale to był sygnał, że sytuacja się pogarsza.

Zresztą - i to warto podkreślić - mieliśmy wybory w kwietniu ubiegłego roku. I przed wyborami rząd wpompował w gospodarkę ponad pięć miliardów euro. To były dodatkowe ulgi, zwroty podatków dla rodzin, trzynaste emerytury i podatkowe ulgi dla osób poniżej dwudziestego piątego roku życia. A to wszystko, żeby zmobilizować Węgrów do głosowania na Fidesz - partię rządzącą.