Wyborcza wierność mimo seksskandalu z "człowiekiem, który za dużo wie"

Marzec 1988 roku. Marzenie 24-letniego Viktora Orbana i jego uczelnianych kolegów spełniło się. Przyszły węgierski premier razem z kolegami zakłada Fidesz. Wszyscy są młodzi - ten polityczny zryw napędzają ludzie, których górna granica wieku wynosi 35 lat. Chcą zmian. Zespajają ich liberalne poglądy. Domagają się, by miejsce komunizmu zastąpiła demokracja. W pierwszym politycznym programie, przyjętym jesienią 1988 roku, piszą między innymi o potrzebie reformy szkolnictwa i zwrotu do gospodarki wolnorynkowej. Początkowo działają jako nielegalna organizacja i dopiero w 1989 reżimowe władze pozwalają im na legalizację.

Na początku lat 90. kierownictwo Fideszu zorientowało się jednak, że liberalne poglądy w kraju przechodzącym transformację są kulą u nogi w drodze do politycznego sukcesu. Dostrzeżono jednak furtkę po prawej stronie sceny politycznej i partia zaczęła kroczyć w bardziej konserwatywnym kierunku. Poskutkowało to opuszczeniem struktur Fideszu przez kilku bliskich politycznych towarzyszy Orbana, ale on sam stał się przewodniczącym partii. To był początek konserwatywnej ewolucji partii, która pod jego wodzą zbierała poparcie Węgrów na prawo od centrum.