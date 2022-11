Jak Waldemar Bonkowski, były senator PiS, pensjonat nad jeziorem budował

"Gościniec Rejtanówka" to inwestycja byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Bonkowskiego. "To ten od psa" - podkreślają mieszkańcy wsi, chcąc się upewnić, czy wiem, o kogo chodzi.

W kwietniu 2022 roku Waldemar Bonkowski usłyszał, nieprawomocny na razie, wyrok za zabicie psa: rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, dwadzieścia tysięcy złotych grzywny i pięcioletni zakaz posiadania psów. Zwierzę nie przeżyło ciągnięcia za samochodem, do którego zostało przywiązane.

Ale ta historia nie dotyczy tego, jak były senator PiS traktuje zwierzęta, ale tego, jak traktuje prawo budowlane. Mieszkańcy Wdzydz i powiatu kościerskiego piszą: "Są tacy w Polsce, którym wolno więcej" i "Czy to w ogóle jest legalne?".

Enklawa

W styczniu 2017 roku sąsiedzi Waldemara Bonkowskiego zwrócili się wtedy do gminy Kościerzyna o wydzielenie działki należącej do Skarbu Państwa reprezentowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie). Chodziło o fragment linii brzegowej jeziora Gołuń o szerokości kilkunastu metrów, oddzielający ich działkę od wody. Niewielki pas ziemi musi zostać obmierzony "urzędowo", żeby naliczyć opłatę za dzierżawę tego skrawka plaży.

Wniosek senatora Bonkowskiego

W kwietniu 2017 do Gminy Kościerzyna wpłynął wniosek o rozgraniczenie (czyli powtórzmy: formalne ustalenie granic) działki Waldemara Bonkowskiego. Granice działki wytyczył uprawniony geodeta, Krzysztof Jaroniec. To lokalny polityk Prawa i Sprawiedliwości, w latach 2018-2019 roku radny Miasta Kościerzyna tej partii, który po roku zrezygnował z mandatu.

Według dokumentacji sporządzonej przez Krzysztofa Jarońca działka senatora PiS wygląda teraz inaczej niż jeszcze kilka tygodni wcześniej. Jest wyraźnie większa - ma już 416 metrów kwadratowych, graniczy z jeziorem i przylega do działki sąsiadów. Już nie jest enklawą.

Okazuje się, że zarówno mapka sprzed paru miesięcy, jak i wszystkie materiały archiwalne, nawet te z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, potwierdzają to samo: działka, która stała się własnością Waldemara Bonkowskiego, miała różne numery, ale nigdy nie graniczyła z jeziorem, i od zawsze (a przynajmniej od lat 50. XX wieku) była enklawą w obrębie innej działki.

Grzegorz Piechowski, wójt Gminy Kościerzyna, stwierdza, że w wyniku proponowanego rozgraniczenia nastąpiłby "ewidentny przybytek powierzchni" (z 309 do 416 metrów kwadratowych, czyli o ponad jedną trzecią), co mogłoby świadczyć o "przeniesieniu prawa własności gruntu".

"Zachodziło domniemanie, że strony mają zamiar w sposób nieformalny przenieść własność przygranicznego pasa gruntu (…) należącego do Skarbu Państwa" - czytamy w odpowiedzi wójta na nasze pytania.

Ten grunt to skrawek plaży będący w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Sąsiedzi senatora w analogicznej sytuacji wydzielili bliźniaczy fragment terenu i podpisali umowę dzierżawy.

- Senatora to już nie dotyczyło, on w wyniku rozgraniczenia miał wejść w posiadanie gruntu Skarbu Państwa. To spowodowało nasz sprzeciw - słyszę nieoficjalnie w Urzędzie Gminy w Kościerzynie.