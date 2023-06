40 lat bez Emanueli z Watykanu. "Jest wątek, którego nikt wcześniej nie zbadał. To dobry trop"

22 czerwca 1983 roku wypada w środę. Meryl Streep obchodzi 34. urodziny. Na listach przebojów we Włoszech królują "Do You Really Want To Hurt Me" i "Billie Jean". Michael Jackson miesiąc temu po raz pierwszy zaprezentował przy tym utworze swój słynny moonwalk. Polską rządzi Wojciech Jaruzelski, Polacy od niedzieli słuchają debiutanckiego albumu Lady Pank. Za tydzień z taśmy produkcyjnej w Bielsku-Białej zjedzie ostatni w historii samochód Syrena. W październiku Lech Wałęsa otrzyma Pokojową Nagrodę Nobla. Papież Jan Paweł II jest chwilowo poza Watykanem, od ubiegłego czwartku trwa jego druga pielgrzymka do ojczyzny.