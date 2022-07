Igor ważył 700 gramów, po wypadku jeszcze walczył. Za jego śmierć sąd skazał obu kierowców

Igor był wcześniakiem. Ważył 700 gramów. Katarzyna, jego matka, widziała go po narodzinach tylko przez chwilę. Szpital w Węgrowie na Mazowszu nie miał odpowiedniej aparatury. Lekarze zdecydowali dlatego kilka minut po porodzie, że przewiozą dziecko go do Warszawy, żeby zapewnić mu lepszą opiekę.