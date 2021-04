"Nie mieszka, bo tam się nie da mieszkać. Stoi tylko na progu i dorzuca następne rzeczy"

Najpierw był gołębnik. Na 11. piętrze w bloku na warszawskiej Ochocie. Bywało trudno, ale jeszcze współczuli, jeszcze pomagali. Jeszcze udało się dogadać i posprzątać. Ale problem wrócił. - Od kilku lat wszystko co znosi, upchane jest w mieszkaniu do sufitu - załamują ręce. Ręce opadły też mężczyźnie, który wylicytował mieszkanie: miało być puste i zamknięte. A w czasie pandemii nie może go nawet posprzątać.