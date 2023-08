Czy wypadek może być zabójstwem? "Naciąganie prawa". Prokuratura nie odpuszcza

Wyrok jest prawomocny - usłyszał go pół roku temu Krystian O. To on siedział za kierownicą pomarańczowego bmw, którym śmiertelnie potrącił 33-letniego Adama na ulicy Sokratesa na warszawskich Bielanach.

Prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie, argumentuje: - Instynktowne podjęcie przez kierującego manewru obronnego, na co wskazywał sąd odwoławczy, w żadnym wypadku nie wyklucza działania z zamiarem ewentualnym, tym bardziej mając na względzie dodatkowe okoliczności towarzyszące zdarzeniu, jak prowadzenie pojazdu w stanie niepozwalającym na dopuszczenie do ruchu, świadomość wprowadzonych zmian konstrukcyjnych czy też rażące przekroczenie prędkości dopuszczalnej w miejscu, gdzie co kilkadziesiąt metrów znajdują się oznakowane przejścia dla pieszych. Krystian O. przewidywał możliwość zabicia człowieka i godził się na to.