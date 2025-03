- Chyba jestem jednym z groźniejszych przestępców. Na rozprawie w sądzie jestem właściwie co miesiąc, od półtora roku. Wszystkie wygrywam, ale nie ma to znaczenia. Jestem dalej wzywany, oskarżany, sądzony. Państwo traci na mnie już nie tysiące, a dziesiątki tysięcy złotych. Kompletnie tego nie rozumiem - powiedział w czwartek przed salą sądową Kazimierz Marcinkiewicz, były premier.

Z tym, że Kazimierz Marcinkiewicz "wygrywa wszystko", to nie do końca prawda, ale do tego jeszcze wrócimy. Faktem jest jednak, że od kilku lat były premier oskarżany jest przez prokuraturę o niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego wobec byłej żony - Izabeli Olchowicz-Marcinkiewicz.