Naukowiec skrytykował komisję Macierewicza, prokuratura go oskarżyła. Jest decyzja sądu

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie swojego byłego pracownika.

O sprawie po raz pierwszy pisaliśmy w październiku 2022 roku, wówczas toczyło się jedynie śledztwo, dr Michalewicz nie miał postawionych zarzutów. Dwa miesiące później prokuratura doszła jednak do wniosku, że naukowiec popełnił przestępstwo i przesłała do Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście akt oskarżenia przeciwko Markowi Michalewiczowi.

Oskarżyła go o "wytwarzanie programów komputerowych przystosowanych do popełniania przestępstwa". We wtorek zarzutami wobec naukowca zajął się sąd. I jeszcze tego samego dnia wydał orzeczenie w sprawie.