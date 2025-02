"Nikt przy zdrowych zmysłach nie płaci 20 tysięcy złotych za średniej jakości szampana"

Oskarżeni w głośnej sprawie dotyczącej luksusowej agencji towarzyskiej "Rasputin" chcieli uniewinnienia. Obrońcy przekonywali, że ich klienci nie wiedzieli, co działo się w zamkniętych pokojach willi. - To dopiero absurd, którego wnioskowania obrońcy domagają się od sądu. To by wskazywało, że sąd nie nadaje się do pełnienia roli, jaką mu powierzono, jeżeli nie potrafi wyciągać wniosków z tak oczywistych dowodów - mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak.